Città

Quando pensiamo a Carlo Goldoni, il grande commediografo, ci viene subito in mente Venezia e i tanti personaggi che animano i suoi testi teatrali. Forse non tutti sanno che Goldoni nel suo pellegrinare per l’Italia è passato anche dalle nostre parti e precisamente è stato ospite del conte Giuseppe Arconati Visconti nella sua villa del Castellazzo di Bollate. Il fatto avvenne nel giugno 1750 come ricorda Goldoni nella lettera inviata al conte da Torino nel 1 maggio 1751.

Questa fu anche l’occasione per dedicare al conte la sua commedia “ LA PUTTA ONORATA” , scritta nel 1748. Era un omaggio che tendeva ad assicurarsi la benevolenza e la protezione dell’importante aristocratico lombardo che dimostrò anche in seguito grande considerazione verso Goldoni. “ …Oltre all’attività politico-amministrativa, il nome dell’Arconati . è legato alla cultura e alla società milanese del Settecento. Appassionato di teatro, ne favorì lo sviluppo ottenendo facilitazioni per le compagnie. Nel 1748 a Mantova conobbe il Medebach, che in quegli anni metteva in scena il Goldoni, incoraggiandolo nella sua riforma teatrale. Nel giugno del 1750 ospitò nella sua villa di Castellazzo il Goldoni stesso, di cui fu a Milano il più entusiasta ammiratore e protettore. Il Goldoni, che rimase poi con lui in corrispondenza fino al 1758 “ (N. Raponi – Dizionario biografico degli Italiani vol.4°) Lo stile della lettera oscilla tra l’adulazione per l’Arconati e lo stupore per la bellezza della villa e del suo splendido giardino un luogo davvero incantevole ”…..Fu nel mese di Giugno dell’anno scorso ch’io ebbi la prima volta l’invidiabil contento di baciarvi la mano, e di vedere cogli occhi miei nel vostro venerabile aspetto…..” non deve stupire il tono adulatorio della lettera, era un colto borghese che cercava il favore di un potente aristocratico, e prosegue descrivendo la meraviglia della villa e del suo parco “….In fatti, se io sapessi descrivere le delizie della vostra Villa di Castellazzo (ove in quel felice giorno vi trovai), cose avrei a scrivere degne di maraviglia,….La vastità del palazzo, la ricchezza delle suppellettili, la estensione del gran giardino, in cui si vedono variamente architettati e distinti i più bei verdi d’Italia (cioè i grandi alberi del parco); la quantità delle fontane e de’ giochi d’acqua,…il parco de’ cervi; il serraglio delle fiere, il grato e scelto pomario; ( frutteto) la biblioteca, ricca di scelti e copiosi libri…” (dal testo della lettera di Goldoni all’Arconati).

Sono passati più di due secoli e mezzo da quando Goldoni fu ospite al Castellazzo di Bollate, l’edificio ha subito, nel tempo, anche devastazioni e decadenza, ma oggi grazie all’accorto lavoro di recupero e restauro da pare del FAR , l’attuale proprietario, si può ancora apprezzate la bellezza di questo luogo che tanta meraviglia suscitò in Carlo Goldoni.

Dida: La facciata della villa Arconati al Castellazzo di Bollate oggi di proprieta’ del FAR (Fondazione Augusto Rancilio)

Bernardino e Fabrizio Galliari – il carro del sole – villa Arconti salone principale 1750 c.

Bernardino e Fabrizio Galliari – La caduta di Fetonte – villa Arconti salone principale 1750 c.

Note storico artistiche di Sergio Beato è una rubrica quindicinale dedicata alla storia e alle curiosità del territorio, firmata da Sergio Beato. Ogni giovedì i lettori troveranno racconti, personaggi e vicende poco conosciute legate al Saronnese, alle Groane, alla Bassa comasca e al Tradatese. Un appuntamento pensato per riscoprire luoghi e memoria locale attraverso storie documentate e un linguaggio semplice e accessibile.

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