Città

SARONNO – Il festival Reverie prende il via questa sera, giovedì 9 luglio, trasformando il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto. A poche ore dall’inizio della manifestazione, il Comune di Saronno ha diffuso nel primo pomeriggio gli avvisi con le modifiche alla viabilità e alcune indicazioni straordinarie per la raccolta differenziata dedicate ai residenti e alle attività della zona a traffico limitato.

Per quanto riguarda la viabilità, nei giorni da giovedì 9 a sabato 11 luglio sono previste limitazioni alla circolazione nelle aree interessate dagli spettacoli. In via Roma, nel tratto compreso tra via Manzoni e piazza Libertà, dalle 14 alle 24 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, ad eccezione dei veicoli degli organizzatori.

Dalle 18 alle 24 scatterà invece il divieto di transito, con accesso consentito soltanto ai mezzi degli organizzatori e ai veicoli di pronto intervento. Le limitazioni interesseranno piazza Libertà, corso Italia nel tratto tra piazza Libertà e via San Giuseppe, piazza Avis, piazza De Gasperi, piazza La Malfa, vicolo del Caldo, piazza Schuster, vicolo Pozzetto, via Padre Luigi Monti tra via Portici e via Tommaseo, via Giuseppe Pasta, piazza Indipendenza, via Portici, piazza Riconoscenza e via San Cristoforo.

Il Comune ha inoltre diffuso un avviso dedicato alla raccolta differenziata per residenti e attività presenti nella zona a traffico limitato. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, è consigliato esporre i rifiuti dopo le 23 di giovedì 9 luglio e non oltre le 9 di venerdì 10 luglio.

L’indicazione riguarda via Tommaseo, via Padre Luigi Monti nel tratto tra via Tommaseo e via Portici e il retro di Palazzo Visconti lungo il passaggio pedonale, piazza Indipendenza, via Portici, piazza Libertà, corso Italia nel tratto tra piazza Libertà e piazza Avis e piazza Avis.

Le modifiche resteranno in vigore durante le tre giornate del festival, che da questa sera porterà nel centro di Saronno spettacoli di teatro, circo contemporaneo, musica e arti performative con eventi gratuiti distribuiti tra le principali piazze cittadine.

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