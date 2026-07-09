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SARONNO – C’era anche la sindaca Ilaria Pagani questa mattina in Prefettura a Varese per la firma del nuovo “Protocollo d’intesa per la gestione partecipata della movida nella provincia di Varese e per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici”. L’accordo coinvolge, oltre a Saronno, anche i Comuni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Luino e punta a rafforzare sicurezza, vivibilità e collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e gestori dei locali.

Il protocollo è stato sottoscritto dal prefetto Salvatore Pasquariello, dal presidente della Camera di commercio Mauro Vitiello, dal presidente provinciale di Fipe-Confcommercio Giordano Ferrarese e dalla direttrice territoriale di Confesercenti Lombardia Rosita De Fino, alla presenza dei sindaci dei cinque Comuni interessati e dei vertici delle forze di polizia.

L’intesa resterà in vigore fino al 30 settembre 2029 e prevede l’adesione volontaria degli esercizi pubblici che rispettano specifici requisiti. Non potranno infatti aderire i titolari colpiti da misure di prevenzione o che abbiano subito, nei 36 mesi precedenti, provvedimenti di sospensione della licenza previsti dall’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Per i locali che aderiranno sono previsti una serie di impegni finalizzati a migliorare la sicurezza. Tra questi figurano l’installazione o l’aggiornamento di impianti di videosorveglianza esterna, il potenziamento dell’illuminazione nelle aree di pertinenza e nei parcheggi privati, controlli più rigorosi sull’età dei clienti per impedire la vendita di alcolici ai minori e l’utilizzo di apparecchi da gioco da parte dei minorenni.

Nei locali con pubblico spettacolo dovrà inoltre essere individuato un referente per la sicurezza, incaricato di mantenere un collegamento diretto con le forze dell’ordine, mentre il personale sarà coinvolto in percorsi di formazione dedicati alla somministrazione responsabile di bevande alcoliche.

Il protocollo introduce anche un vero e proprio decalogo destinato agli avventori, che dovrà essere esposto nei locali aderenti. Tra le regole previste il divieto di introdurre armi improprie, sostanze stupefacenti o alcolici acquistati all’esterno, di utilizzare spray al peperoncino all’interno dei locali, di tenere comportamenti molesti, abbandonare rifiuti o danneggiare arredi e strutture. In caso di violazione di queste norme, il gestore potrà rifiutare il servizio o allontanare il cliente.

Per favorire l’adesione sono stati previsti anche incentivi. Il Questore potrà tenere conto della partecipazione al protocollo nella valutazione di eventuali provvedimenti di sospensione della licenza, mentre la Camera di commercio ha già stanziato 50 mila euro destinati a finanziare gli investimenti dei locali in sistemi di videosorveglianza, illuminazione e altre misure di sicurezza.

L’attuazione dell’accordo sarà seguita da una Cabina di regia che si riunirà almeno ogni sei mesi per verificare i risultati raggiunti e monitorare l’efficacia delle misure adottate.

Al termine della firma del protocollo era inoltre in programma una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con la partecipazione dei procuratori della Repubblica di Varese e di Busto Arsizio, dedicata alla valutazione dell’istituzione delle cosiddette “zone a vigilanza rafforzata”, le cosiddette zone rosse, sul territorio provinciale. Su questo tema la Prefettura ha annunciato un successivo comunicato con gli esiti dell’incontro.

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