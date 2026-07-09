SARONNO – Saronno Civica interviene sul tema della manutenzione delle aree di micro-forestazione urbana realizzate negli ultimi anni in città. Il gruppo, dopo un sopralluogo in alcune delle zone interessate, parla di uno stato di abbandono delle piantumazioni e invita l’Amministrazione comunale ad attivarsi per garantire la manutenzione prevista dagli accordi sottoscritti. Di seguito il comunicato integrale.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Nel programma elettorale della Sindaca Pagani si legge un impegno preciso che condividiamo: “Promozione di progetti di riforestazione urbana e costante attenzione alle alberature comunali, siano esse poste su strada o nei parchi, studiando opportune nuove piantumazioni ove possibile”.

A quasi due anni dal loro avvio, siamo andati a verificare lo stato di alcune aree dei primi due progetti di micro-forestazione e biodiversità urbana mai avviati a Saronno. Il sopralluogo restituisce un quadro desolante: le aree visionate, via Venezia, Gorizia e Ungaretti, versano in grave stato di abbandono. Molte piante messe a dimora non hanno attecchito; altre, inizialmente attecchite, sono poi morte, ma nessuna di esse è stata sostituita, come invece previsto dall’accordo sottoscritto col Comune. In alcune aree rovi e sterpaglie soffocano le piantine superstiti, ostacolando la loro crescita.

Sono due progetti a costo zero per i saronnesi, realizzati in collaborazione con la società Rete Clima e con FNM – Trenord, che ha inserito tre di queste aree nell’iniziativa regionale “Piantalalì”.

I contratti sottoscritti con il Comune prevedono non solo la predisposizione dei terreni e la messa a dimora di alberi e arbusti, ma anche la manutenzione per i tre anni successivi: un impegno contrattuale a bagnare, pulire e sostituire le piante che fossero morte, che conserva ancora 18-24 mesi di manutenzione gratuita.

Non si tratta di iniziative marginali. Complessivamente riguarda 7 aree per una superficie di 16.250 metri quadrati, nei quali sono stati messi a dimora più di 3.000 alberi tra “pronto effetto” e alberelli autoctoni, oltre a centinaia di arbusti, selezionati da tecnici agronomi. Si tratta del primo esperimento saronnese di micro-forestazione urbana, cioè la destinazione di aree pubbliche ad elevata intensità di piantumazione arborea, avviato dalla precedente Amministrazione comunale anche in attuazione del protocollo “Saronno per la terra” approvato dal Consiglio comunale.

Il contesto in cui si inserisce questa vicenda non è astratto. In questi giorni sperimentiamo ondate di calore fra le più intense degli ultimi anni. Il cambiamento climatico si manifesta ormai con fenomeni sempre più frequenti e violenti le cui conseguenze sono già costate significativi danni economici anche a Saronno, e altrove anche vite umane. Tecnologia e natura offrono strumenti concreti di adattamento e contrasto ai cambiamenti climatici negativi, alberi e aree verdi sono tra i più efficaci ed economici per mitigare questi effetti in ambito urbano.

Per questo lasciare al proprio destino due progetti già avviati e ancora coperti da manutenzione gratuita non è solo un’occasione mancata: è una scelta politica, anche quando non dichiarata. Chiediamo all’Amministrazione di correre ai ripari.

Prendersi cura di questi progetti – in itinere, gratuiti e utili alla città – è il modo più semplice per iniziare a dimostrare che quegli impegni assunti in campagna elettorale non restano solo parole scritte su un programma.