Città

SARONNO – Prende il via oggi, giovedì 9 luglio, la prima edizione di Reverie, il nuovo festival di arti performative che fino a sabato 11 luglio trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico all’aperto. L’iniziativa, promossa dal Comune di Saronno con la direzione artistica degli Eccentrici Dadarò, propone spettacoli gratuiti di teatro di strada, circo contemporaneo, musica, danza e performance in diverse piazze cittadine. Per la realizzazione della manifestazione l’Amministrazione comunale ha previsto un investimento di 44 mila euro.

Il festival coinvolge piazza Libertà, piazza Indipendenza, piazza De Gasperi, piazza Avis, Palazzo Visconti e altri spazi del centro con l’obiettivo di portare gli spettacoli tra le persone, valorizzando gli spazi pubblici e offrendo appuntamenti pensati per tutte le età. Il cartellone alterna compagnie italiane e artisti internazionali, con proposte che spaziano dalla clownerie al teatro fisico, dalle acrobazie alla musica itinerante.

Il programma di giovedì 9 luglio

L’apertura è affidata alla parata musicale itinerante “Slide Pistons” di Raffaele Kohler e Luciano Macchia, che attraverserà la zona a traffico limitato dalle 18 con un repertorio che unisce ska, swing e musica popolare.

Alle 18.30 in piazza Indipendenza la compagnia La Fabiola presenta “Attenti a quei due”, spettacolo di teatro-circo dedicato alla comicità della clownerie.

Alle 20.30 in piazza Avis gli Eccentrici Dadarò portano in scena “InComica”, spettacolo che unisce teatro fisico e comicità.

Alle 21 a Palazzo Visconti spazio a “Viaggio di una Crinolina” della Fucina del Circo, performance di circo contemporaneo con acrobazie aeree.

Sempre alle 21, a Villa Gianetti, nell’ambito della rassegna Estate Divina, è in programma lo spettacolo di stand up comedy “Crewditè”.

La serata si concluderà alle 22.15 in piazza Libertà con il “Lemon Live Show” dei Jaga Pirates, spettacolo musicale e visuale che chiuderà la prima giornata del festival.

Il programma di venerdì 10 luglio

Alle 18 all’Olio Fish Bar è prevista la presentazione del libro “Ritagli di Vita” di Annalisa Podestà, a cura di Mariassunta Miglino.

Alle 18.30 in piazza Indipendenza va in scena “Amami” di MC Fois.

Alle 20.30 in piazza Avis è in programma “GatherDance” di Intelfade Aps.

Alle 21 a Palazzo Visconti Stefano Panzeri presenta “Stretto”.

Sempre alle 21, a Villa Gianetti, Estate Divina propone lo spettacolo per bambini “Un clown semplice”.

Gran finale di serata alle 22.15 in piazza Libertà con “Cometa” del Cometa Circus.

Il programma di sabato 11 luglio

La giornata conclusiva si apre alle 18 e alle 19.30 in piazza Indipendenza con “Il Sogno” di Eros GambeinSpalla.

In piazza De Gasperi, alle 18.30 e alle 20.30, El Goma presenta “Wonderland”.

Sempre in piazza Indipendenza il Teatro del Cacao propone “Rosso a Spasso” alle 18.45 e alle 20.45.

Alle 21 a Villa Gianetti, per Estate Divina, è previsto il concerto della Big Mario Band.

Alle 21 e alle 22.30 piazza Libertà ospiterà i Black Blues Brothers con “Let’s Twist Again”, spettacolo di acrobazie e teatro fisico conosciuto a livello internazionale.

La chiusura del festival è affidata al concerto dei tamburi giapponesi Taiko, in programma alle 22 in piazza Avis.

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