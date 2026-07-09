TRADATE – Grave incidente stradale nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 luglio in via Monte Grappa, dove un’autovettura e una moto si sono scontrate poco prima delle 2. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e i carabinieri della Compagnia di Saronno.

L’allarme è scattato alle 1.40. I vigili del fuoco del comando provinciale di Varese sono arrivati sul luogo dell’incidente alle 1.50. I pompieri hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti, liberando la conducente dell’automobile rimasta incastrata tra le lamiere dopo il violento impatto. Successivamente hanno provveduto alla messa in sicurezza dei due veicoli coinvolti.

Nello scontro sono rimasti feriti una ragazza di 21 anni e un ragazzo di 26 anni. In un primo momento l’intervento è stato gestito in codice rosso ed è stato richiesto anche l’elisoccorso.

Secondo i dati di Areu, la giovane è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Tradate in codice verde, mentre il ragazzo è stato trasferito all’ospedale di Circolo di Varese.

I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono affidati ai carabinieri della Compagnia di Saronno. Al momento non sono state rese note le cause dello scontro.

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