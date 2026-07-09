Politica

SARONNO – “Oggi i deputati di Futuro Nazionale scoprono improvvisamente che la sicurezza è un’emergenza nazionale. Peccato che lo facciano dopo quattro anni, mentre fino a ieri hanno fatto i pretoriani del governo Meloni, raccontando agli italiani che andava tutto bene”, così in aula la vicepresidente dei deputati di Italia Viva Maria Chiara Gadda.

Gadda spiega:“Italia Viva si è unita alla richiesta di informativa urgente del ministro Piantedosi, ma con una differenza sostanziale: noi non abbiamo cambiato idea. Da anni denunciamo che stanno aumentando microcriminalità, furti e baby gang e che la sicurezza non si garantisce sventolando decreti o riempiendo il codice penale di nuovi reati che restano sulla carta, mentre forze dell’ordine, sindaci e tribunali vengono lasciati soli. La realtà è sotto gli occhi di tutti. A cambiare non sono i fatti, ma il tornaconto politico di chi oggi prova a prendere le distanze dal governo che ha sostenuto fino a ieri, trasformando il Parlamento in un teatrino dove si recita alla bisogna”.