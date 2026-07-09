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SARONNO – Nuovo risultato internazionale per l’atletica del territorio. Sophia Gissi ha conquistato la vittoria allo Youth International Athletics Meeting disputato a Malta, imponendosi nella gara di lancio del martello con la misura di 57,14 metri.

L’atleta ha avuto la meglio al termine di una sfida molto equilibrata con la padrona di casa Sophia Curmi, superata grazie al miglior lancio della competizione. Per l’occasione Gissi ha gareggiato con la maglia della selezione lombarda, rappresentando la regione in una manifestazione internazionale dedicata ai giovani talenti dell’atletica.

Il successo di Malta conferma il momento positivo della giovane lanciatrice, già protagonista a livello nazionale. Sophia Gissi detiene infatti il record regionale lombardo della categoria Cadette nel lancio del martello ed è attualmente terza nella graduatoria italiana di tutti i tempi della categoria.

La vittoria ottenuta a Malta rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso sportivo dell’atleta, che continua a collezionare risultati di rilievo sia in Italia sia nelle competizioni internazionali, confermandosi tra le promesse più interessanti del lancio del martello.

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