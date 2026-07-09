Groane

MISINTO – La biblioteca comunale di Misinto, situata al pianterreno dello storico Palazzo Maggi, si prepara a cambiare look grazie a un intervento di restyling radicale che ne trasformerà non solo l’aspetto, ma anche l’identità.

L’operazione è stata resa possibile dall’ultimo consiglio comunale, durante il quale è stata approvata una variazione di bilancio che ha stanziato un finanziamento di 28.400 euro. Queste risorse serviranno a coprire una serie di interventi strutturali e di arredo: i locali verranno interamente imbiancati, verranno installate nuove scaffalature e saranno sostituiti tutti i vecchi tavoli e le sedie per garantire una migliore fruibilità agli utenti. Le delicate operazioni di svuotamento dei locali, con la rimozione temporanea dei volumi e il loro successivo ricollocamento sugli scaffali una volta terminati i lavori, vedranno il coinvolgimento attivo del gruppo dei volontari civici.

Il cronoprogramma è già definito, con l’obiettivo di restituire la struttura alla cittadinanza entro il prossimo mese di settembre. La vera novità, tuttavia, coinciderà con la riapertura dei battenti: la biblioteca rinnovata verrà infatti intitolata a Celestino Longoni, una figura indimenticabile per la comunità misintese, scomparso nel 2022.

Insegnante e appassionato ricercatore di storia locale, oltre che musicista, Longoni è stato ricordato dal sindaco Piuri subito dopo la sua scomparsa come un uomo animato da una vera e propria vocazione per l’insegnamento, capace di vivere con l’unico scopo di diffondere l’amore per la storia, l’arte, la musica e la bellezza.

Con questa intitolazione, il comune ha voluto rendere omaggio a un cittadino illustre, legando indissolubilmente il suo lascito intellettuale al luogo che per eccellenza custodisce e diffonde il sapere nel territorio.

(foto d’archivio)

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