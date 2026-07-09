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CARONNO PERTUSELLA – Musica dal vivo, street food, birra e intrattenimento animeranno il Parco Avogadro da venerdì 10 a domenica 12 luglio con “Caronno Summer Vibes”, la manifestazione estiva organizzata dalla Pro Loco di Caronno Pertusella. L’ingresso è gratuito e ogni serata prenderà il via alle 19.

L’iniziativa punta a trasformare il parco in un punto di ritrovo per famiglie, giovani e gruppi di amici, proponendo tre serate all’insegna del divertimento. Il programma prevede musica e dj set, accompagnati da un’ampia proposta gastronomica con cibo e bevande, in un’atmosfera pensata per vivere l’estate all’aperto.

L’evento si svolgerà negli spazi del Parco Avogadro e rappresenta uno degli appuntamenti del calendario estivo cittadino, con l’obiettivo di offrire occasioni di socialità e valorizzare il territorio attraverso iniziative aperte a tutta la comunità.

L’appuntamento è quindi per venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio, sempre dalle 19, con ingresso libero. Una tre giorni che promette musica, buon cibo e intrattenimento per tutte le età.

(foto archivio)

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