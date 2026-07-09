Città

SARONNO – “Abbiamo accolto con stupore la nota diffusa da Forza Italia. Colpisce infatti che, dopo gli apprezzamenti espressi in aula all’intervento della presidente Fiorenza Ricciardi e il clima costruttivo che aveva caratterizzato la discussione, si sia scelto di alimentare una polemica che durante il consiglio non era emersa”.

Inizia così la nota della lista civica Insieme per crescere in merito alle critiche arrivate dal gruppo consiglierare azzurro sull’intervento della presidente del Cda della Zerbi.

“Per questo invitiamo i cittadini a rivedere l’intervento della Presidente, un contributo che non a caso ha raccolto apprezzamenti da tutte le forze politiche e che non aveva generato alcuno strascico polemico. La presidente non ha mai negato, né in quell’occasione né in precedenza, le numerose criticità ereditate e ancora presenti. Al contrario, ha dimostrato, nelle parole, nei fatti e nel metodo, il massimo impegno nel trovare soluzioni concrete. L’attacco rivolto al suo operato appare quindi del tutto pretestuoso e sembra rispondere a logiche estranee all’interesse dell’istituzione: dinamiche della vecchia politica, pressioni, gelosie o semplici strumentalizzazioni che respingiamo con fermezza”.

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