Calcio

MILANO – Il campionato di Eccellenza torna a una formula già adottata in passato. Il Comitato regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti ha infatti ufficializzato la riduzione dell’organico della massima categoria regionale, che dalla prossima stagione passerà da 54 a 48 squadre.

La novità, attesa da tempo tra gli addetti ai lavori, non modifica il numero dei gironi, che resteranno tre, ma cambia la loro composizione: ciascun raggruppamento sarà formato da 16 squadre anziché 18, con una conseguente riduzione del numero di partite in calendario. Per il resto non sono previste variazioni nella struttura degli altri campionati dilettantistici lombardi. Rimangono infatti invariate le composizioni delle altre categorie, così come quelle dei campionati provinciali e del settore giovanile.

La decisione è contenuta nel comunicato ufficiale 128 della stagione sportiva 2025-2026, diffuso dal Comitato regionale Lombardia della Lnd.

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(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

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