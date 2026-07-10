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GERENZANO – Piazza De Gasperi si prepara ad accogliere un fine settimana all’insegna della musica con “Piazza in festa”, l’iniziativa promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Gerenzano, con il sostegno del distretto del Commercio Antiche Brughiere, Confcommercio Saronno e del Corpo musicale Santa Cecilia. Venerdì 10 e sabato 11 luglio sono in programma due concerti a ingresso libero, preceduti dall’apertura del servizio gastronomico alle 19.30.

Ad aprire il weekend, venerdì 10 luglio alle 21.30, saranno i Diavolo Rock Circus, tribute band che proporrà un concerto dedicato ai Queen, ripercorrendo i più grandi successi della storica formazione britannica guidata da Freddie Mercury.

La serata di sabato 11 luglio sarà invece dedicata ai fan dei Pooh. Alle 21.30 saliranno sul palco gli Infinity Pooh Tribute Band, con uno spettacolo che ripercorrerà le canzoni più amate del celebre gruppo italiano.

Prima del concerto, alle 20 di sabato 11, il pubblico potrà assistere all’esibizione della scuola di danza Bizzarrie Dance, che porterà in piazza una performance pensata per aprire la serata di festa.

Per entrambe le giornate il servizio gastronomico sarà attivo a partire dalle 19.30, offrendo la possibilità di cenare in piazza prima degli spettacoli.

(foto archivio)

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