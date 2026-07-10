Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 9 luglio, in primo piano la cronaca con un grave incidente stradale che ha coinvolto due ventenni. Spazio anche all’attualità cittadina con la firma del protocollo sulla movida, alle polemiche sull’incendio alla scuola Rodari e all’appello per salvaguardare le micro-foreste.

È stato un violento scontro tra un’auto e una moto a richiamare l’attenzione dei lettori. Nell’incidente sono rimasti feriti due ventenni e una ragazza è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco prima del trasporto in ospedale.

Dopo l’incendio che ha interessato la scuola Rodari, Futuro Nazionale attribuisce quanto accaduto alle carenze dell’amministrazione nel controllo del territorio, chiedendo un cambio di passo sul fronte della sicurezza.

La città ha aderito al protocollo provinciale dedicato alla gestione della movida. La firma dell’intesa, avvenuta a Varese, punta a rafforzare la collaborazione tra istituzioni per conciliare vivibilità, sicurezza e attività serali.

Saronno Civica ha acceso i riflettori sullo stato delle micro-foreste cittadine, denunciando situazioni di abbandono e chiedendo interventi tempestivi per non compromettere un progetto nato per incrementare il verde urbano.

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