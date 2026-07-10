Città

SARONNO – Il Comitato Viaggiatori Tpl Nodo di Saronno sarà presente sabato 11 luglio all’evento di lancio della campagna “Lombardia si muove”, in programma alle 10 alla stazione di Milano Cadorna. L’iniziativa servirà a presentare una proposta di legge di iniziativa popolare dedicata al trasporto ferroviario regionale.

Nel corso della mattinata saranno illustrate le principali criticità del servizio ferroviario lombardo e le proposte elaborate dai promotori per renderlo più efficiente, trasparente e attento ai diritti dei pendolari. Durante l’evento sarà inoltre possibile sottoscrivere la proposta di legge.

Il Comitato Viaggiatori Tpl Nodo di Saronno ha annunciato la propria partecipazione spiegando di aver aderito al progetto perché coerente con gli obiettivi di attivismo civico portati avanti nei confronti di Regione Lombardia.

“Parteciperemo all’evento di lancio di questa campagna per provare a migliorare il servizio ferroviario in Lombardia attraverso un progetto di legge popolare regionale”, spiegano dal Comitato.

Il gruppo sottolinea inoltre di essere tra i soggetti promotori dell’iniziativa: “Saremo presenti insieme e alla pari ad altri soggetti promotori in quanto il progetto di legge è costruttivo e del tutto coerente con gli obiettivi di attivismo civico prefissati con cui ci siamo presentati a Regione Lombardia, soprattutto per quanto riguarda l’accesso pubblico al dato e i diritti degli utenti, e abbiamo contribuito direttamente a redigerlo con attenzione a questi punti”.

Tra i temi che saranno affrontati durante la presentazione figurano la qualità del servizio ferroviario regionale, la trasparenza nella gestione dei dati sul trasporto pubblico e il rafforzamento delle tutele per gli utenti. L’obiettivo della campagna è raccogliere le firme necessarie per portare la proposta di legge all’esame del Consiglio regionale della Lombardia.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09