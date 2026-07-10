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SARONNO – Venerdì 10 luglio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli poco o parzialmente nuvolosi, con tempo stabile e senza precipitazioni. Nonostante una maggiore presenza di nubi rispetto ai giorni precedenti, il caldo continuerà a farsi sentire, con allerta afa confermata.

Le temperature resteranno elevate, con una minima di 24°C e una massima di 33°C. I venti saranno assenti o molto deboli nelle prime ore della giornata, mentre dal pomeriggio soffieranno moderati da est-sudest. Le condizioni meteorologiche si manterranno nel complesso asciutte, con alternanza di schiarite e annuvolamenti per tutta la giornata e senza fenomeni significativi previsti sul territorio cittadino.

Nel resto della Lombardia le condizioni saranno generalmente stabili grazie alla presenza di un’area di alta pressione. Sulle basse pianure occidentali, nelle zone pedemontane e sulle Prealpi il tempo sarà variabile, con schiarite più ampie nel corso del pomeriggio. Sulle basse pianure orientali la nuvolosità tenderà ad aumentare nelle ore pomeridiane, mentre sui rilievi delle Orobie e delle Alpi Retiche è atteso un graduale incremento delle nubi, con possibilità di deboli piogge tra il pomeriggio e la sera. Nel complesso, la situazione resterà simile a quella di Saronno sulle aree di pianura, mentre i settori montani potranno vedere un peggioramento più evidente a fine giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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