Città

SARONNO – “Il progetto Reverie non sta dando i risultati sperati, almeno stando alle impressioni del primo giorno. Non lo dico con compiacimento – perché se un’iniziativa non funziona, non è mai una vittoria per la città. Lo dico, anche da membro della Commissione Cultura, perché i soldi dei saronnesi vanno spesi con rispetto”.

Inizia così la nota di Marina Ceriani consigliera comunale di Fratelli d’Italia che torna sul tema delle iniziative in città. “Saronno non ha bisogno di una bulimia di eventi, organizzati “purché ci sia qualcosa da annunciare”. Ha bisogno di scelte coerenti con le abitudini, i ritmi, i desideri dei cittadini. E questo significa partire da una domanda semplice: perché Reverie non ha raccolto l’adesione che ci si aspettava?”

Diverse le ipotesi: “Gli orari? I giorni? Il periodo dell’anno? La comunicazione? La distanza dalle consuetudini della città? La scomodità di assistere a spettacoli in piedi o seduti per terra? Sono domande che è d’obbligo porsi e risposte che vanno affrontate con onestà intellettuale e con criteri seri di marketing, non con improvvisazioni o slogan. Saronno è una città con peculiarità precise, inserita in un ambito saronnese dove da anni si organizzano eventi partecipati e di successo. Non serve inventare a caso: serve capire”.

Ceriani non manca però una lanciare un messaggio positivo: “Nel frattempo, la tre giorni è stata allestita e pagata. E proprio per questo invito tutti a partecipare, a godere degli spettacoli: quelli che ho visto sono belli, curati e gli artisti meritano di essere apprezzati. Ma dopo questa tre giorni, servirà una riflessione seria su una programmazione che ascolti la città, non che la forzi. Serve rispetto per le risorse pubbliche e una visione che metta al centro Saronno e i saronnesi, non l’ansia di riempire un calendario”.

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