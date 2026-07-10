SARONNO – Dopo il debutto di giovedì, questa sera, venerdì 10 luglio, il festival Reverie propone un nuovo calendario di appuntamenti tra teatro, danza, letteratura e circo contemporaneo. Gli spettacoli e gli incontri, tutti a ingresso libero, si svolgeranno in diversi luoghi del centro cittadino e accompagneranno il pubblico fino a tarda sera.

La serata inizierà alle 18 all’Olio Fishbar con la presentazione del libro “Ritagli di vita” di Annalisa Podestà. L’autrice dialogherà con Mariassunta Miglino in un incontro organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Saronno.

Alle 18.30 piazza Indipendenza ospiterà “Amami” di MC Fois, uno spettacolo di circo teatro che racconta, con ironia e poesia, la ricerca dell’amore da parte del protagonista Amelio Pelò. In caso di maltempo l’evento si sposterà in Sala Nevera.

Alle 20.30 piazza Avis farà da cornice a “GatherDance” di Intefalde Aps, una performance di teatro-danza interculturale e intergenerazionale che esplora il rapporto tra identità, rituali sociali e movimento. Lo spettacolo è proposto in prima nazionale. In caso di pioggia è previsto il trasferimento nella palestra dell’Istituto Ignoto Militi.

Alle 21 sono in programma due eventi in contemporanea. A Palazzo Visconti andrà in scena “Stretto” di Stefano Panzeri, mentre a Villa Gianetti sarà proposto “Un clown semplice”, spettacolo dedicato ai bambini e alle famiglie. In caso di maltempo gli appuntamenti si terranno rispettivamente in Sala Nevera e al Teatro Giuditta Pasta.

La serata si concluderà alle 22.15 in piazza Libertà con “Cometa” del Cometa Circus, spettacolo di circo contemporaneo che chiuderà il programma del secondo giorno del festival. In caso di pioggia l’esibizione sarà trasferita al Teatro Giuditta Pasta.

Reverie, promosso dal Comune di Saronno con la direzione artistica degli Eccentrici Dadarò, proseguirà anche sabato 11 luglio con l’ultima giornata di spettacoli diffusi tra piazze, cortili e spazi del centro storico.

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