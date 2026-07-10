Cronaca

ROVELLASCA – È deceduto il 44enne investito nel tardo pomeriggio di giovedì da un treno lungo la linea ferroviaria Saronno-Como, nei pressi della stazione di Rovellasca-Manera. Il medico intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

L’incidente si è verificato intorno alle 18.30 e ha coinvolto il treno Trenord 2169, partito da Milano Cadorna alle 18 e diretto a Como Lago. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza, automedica e auto infermieristica, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri della Compagnia di Cantù, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Il traffico è stato sospeso tra Saronno e Fino Mornasco per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. Diversi convogli sono stati limitati o cancellati e la circolazione resta rallentata. Trenord invita i viaggiatori a consultare l’app e i canali ufficiali per verificare eventuali ritardi, modifiche al servizio o percorsi alternativi.

(foto archivio)

10072026