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SOLARO – Dopo la serata inaugurale di giovedì 9 luglio, prosegue nel fine settimana la Sagra del baccalà organizzata dall’Asd Universal Solaro con il patrocinio del Comune di Solaro. L’appuntamento è all’area feste del centro sportivo Gaetano Scirea, in corso Enrico Berlinguer, dove fino a domenica sarà possibile gustare specialità gastronomiche e partecipare alle serate di intrattenimento.

La manifestazione ha preso il via giovedì con l’apertura del ristorante alle 19.30 e la serata danzante animata da Filippo Sciuto, dando il via a quattro giorni dedicati alla buona cucina e alla musica.

Il programma proseguirà venerdì 10 luglio con l’apertura del ristorante alle 19.30, seguita alle 21 dalla serata danzante con Franco Dance.

Sabato 11 luglio il ristorante aprirà ancora alle 19.30. Tra le 20.30 e le 21 sono previste le esibizioni dello Sporting Club Dance Center e della Dea Dance Team, mentre dalle 21 prenderà il via una serata “Remember Disco” dedicata ai grandi successi degli anni Settanta, Ottanta e Novanta con i dj di Radio Club 101.500.

La sagra si concluderà domenica 12 luglio, quando il ristorante aprirà alle 19.30 e dalle 21 tornerà la musica dal vivo con la serata danzante affidata a Filippo Sciuto.

Per i gruppi è gradita la prenotazione contattando gli organizzatori ai numeri indicati nella locandina. L’ingresso all’area feste è libero.

(foto archivio)

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