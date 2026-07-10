Cronaca

SARONNO – Da oggi, 10 luglio, anche Saronno rientra tra i Comuni della provincia di Varese dove sono state istituite le cosiddette “zone rosse”, aree urbane sottoposte a vigilanza rafforzata con l’obiettivo di contrastare degrado, spaccio, violenza e comportamenti che compromettono la sicurezza dei cittadini. Il provvedimento, firmato dal prefetto di Varese Salvatore Pasquariello dopo il parere favorevole del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica, resterà in vigore fino al 9 gennaio 2027.

Per Saronno sono state individuate due aree considerate particolarmente sensibili: il centro storico con la zona della stazione ferroviaria centrale (stazione nord) e l’area della stazione di Saronno Sud. Si tratta di luoghi che negli ultimi anni sono stati più volte al centro dell’attenzione per episodi di microcriminalità, spaccio, degrado urbano e problematiche legate alla sicurezza, temi affrontati ripetutamente anche durante le riunioni del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica.

È importante chiarire che le “zone rosse” non sono aree interdette ai cittadini. Chiunque può continuare a frequentarle normalmente. Le nuove misure riguardano esclusivamente persone con specifici precedenti che, all’interno di queste aree, pongano in essere comportamenti violenti, minacciosi o molesti tali da compromettere la libera fruizione degli spazi pubblici.

Le aree interessate a Saronno

La zona principale comprende gran parte del centro cittadino e dell’area della stazione ferroviaria. Il perimetro interessa via San Giuseppe, via San Cristoforo, piazza Libertà, via Garibaldi, via Carcano, via Bernardino Lanino, via Armando Diaz, via Padre Monti, via Tommaseo all’intersezione con via Gianetti, via Torino, via Portici, via Giuseppe Mazzini, corso Italia, via Gaudenzio Ferrari, via I Maggio, via San Giacomo e via Giuditta Pasta. La seconda area individuata riguarda invece la stazione di Saronno Sud e comprende viale Lombardia, via San Carlo e via E.H. Crieg.

L’obiettivo del provvedimento

La Prefettura spiega che l’iniziativa nasce dalla necessità di “garantire un’ordinaria e sicura fruibilità delle aree interessate”, restituendo ai cittadini un maggiore senso di sicurezza in contesti urbani caratterizzati da fenomeni di degrado, atti vandalici, abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche, episodi di violenza e altre forme di criminalità. Secondo il provvedimento, nonostante i controlli già effettuati dalle forze dell’ordine, in alcune zone permane una situazione che genera allarme nella popolazione e limita la possibilità di vivere serenamente gli spazi pubblici.

L’introduzione delle zone a vigilanza rafforzata è quindi pensata come uno strumento di prevenzione e deterrenza, accompagnato da un’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio svolti congiuntamente da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizie locali.

Cosa comportano le nuove regole

Il provvedimento prevede il divieto di stazionamento nelle aree individuate per le persone denunciate negli ultimi cinque anni per alcuni reati specifici, tra cui delitti contro la persona o il patrimonio, reati legati alla produzione, al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, quando tali soggetti assumano comportamenti violenti, minacciosi o insistenti che creino un concreto pericolo per la sicurezza pubblica.

In questi casi gli operatori delle forze dell’ordine potranno ordinare l’allontanamento immediato dalla zona. La mancata osservanza dell’ordine comporta una sanzione amministrativa. Se la violazione viene ripetuta, il questore potrà emettere un divieto di accesso alle stesse aree urbane a vigilanza rafforzata, il cosiddetto Dacur. L’eventuale inosservanza di questo ulteriore divieto costituisce invece reato ed è punita con l’arresto da sei mesi a un anno.

Il provvedimento riguarda cinque città della provincia

Oltre a Saronno, le zone a vigilanza rafforzata sono state istituite nei Comuni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Luino. La decisione è stata assunta nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica che si è svolta a Villa Recalcati, alla presenza del prefetto, dei procuratori della Repubblica di Varese e Busto Arsizio, dei sindaci dei Comuni interessati, dei rappresentanti delle forze dell’ordine e delle principali associazioni di categoria del commercio.

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