SARONNO – Un uomo steso a terra sullo spartitraffico di via Varese, le auto che rallentano, gli sguardi dei passanti e pochi gesti concreti. È l’immagine che una lettrice ha voluto condividere con la redazione, raccontando un episodio vissuto nella serata di ieri e accompagnandolo con una riflessione che va oltre il singolo fatto.

La scena si è svolta in via Varese davanti alla posta. La lettrice racconta di essersi fermata insieme a un’altra donna di Caslino al Piano dopo aver visto un uomo riverso sul pedonale, in mezzo allo spartitraffico.

“Le auto rallentavano, gli automobilisti guardavano, nessuno si fermava”, scrive nella sua testimonianza. Un’immagine che l’ha colpita profondamente, anche per i giudizi che, secondo il suo racconto, sembravano accompagnare quella scena: “Pelle un po’ scura, abiti da due soldi. Cosa vuoi… il solito ubriaco”.

Le due donne hanno deciso di avvicinarsi. L’uomo, tra difficoltà evidenti, avrebbe pronunciato più volte una sola parola: “Scusa”. Con fatica sono riuscite a spostarlo sul marciapiede, dove poi si è accasciato in attesa dei soccorsi.

La lettrice non conosce la sua storia. Racconta che forse si chiamava Said, ma nessuno è riuscito a comprenderlo con certezza. Non sa da dove arrivasse, né quale fosse il suo passato. Nel suo messaggio, però, emerge una riflessione che non vuole essere un giudizio, ma un interrogativo.

Più che ricostruire la vicenda di quell’uomo, impossibile senza conoscere la sua storia, la testimonianza richiama l’attenzione su un altro aspetto: quanto sia facile passare oltre davanti a una persona in difficoltà, lasciando che siano altri a fermarsi.

Per la lettrice, il ricordo più forte della serata non è soltanto quello di un uomo in evidente stato di malessere, ma il senso di amarezza provocato da una scena osservata da decine di persone senza che quasi nessuno decidesse di intervenire.

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