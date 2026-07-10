Groane

SOLARO – L’Amministrazione Comunale di Solaro ha deciso di opporsi al progetto privato per la realizzazione di uno “sterminato ecomostro fotovoltaico che distruggerebbe i campi agricoli a sud del territorio comunale, la fascia verde che circonda e protegge il paese e che rientra nel territorio del Parco delle Groane e del Parco del Lura, con valenza di vero e proprio corridoio ecologico”.

La zona è quella di via Delle Mavane e l’azienda proponente intende procedere acquistando dal singolo proprietario privato l’intero appezzamento.

Il 21 maggio è giunta in Municipio una comunicazione da parte della Città Metropolitana di Milano che introduceva l’apertura di un procedimento per la costruzione, da parte di questo operatore economico, di un campo agrivoltaico di 15 ettari, 150mila metri quadrati, 17.500 pannelli solari installati con potenza totale di 18,21 gigawatt annui. Per tradurlo in misure comuni, si parla di un’estensione di oltre 20 campi da calcio che potrebbe alimentare dalle 6 alle 7mila abitazioni per un anno intero.

In questo mese abbandonante, attraverso il lavoro degli uffici, l’Amministrazione Comunale ha acquisito tutte le informazioni necessarie per comprendere il progetto ed ora intende muoversi in ogni direzione possibile per contrastarne la realizzazione.

Nella seduta di giovedì 9 luglio della Commissione Territorio sono stati resi partecipi i consiglieri comunali, nella prima assemblea utile il tema sarà dibattuto anche in consiglio comunale e, da settembre, una volta completati tutti i passaggi istituzionali, saranno organizzate iniziative informative e di coinvolgimento della cittadinanza.

L’Amministrazione Comunale intende intervenire innanzitutto utilizzando le compensazioni ambientali dovute per la realizzazione del nuovo Data Center sul territorio comunale di Cesate per realizzare lungo le aree agricole a sud interessate dal progetto agrivoltaico un bosco di portata e struttura simile all’area naturale di Introini, rafforzando l’idea pre-esistente del corridoio ecologico. Ed in ogni caso si batterà in ogni sede opportuna per scongiurare la costruzione di quello che sarebbe un ecomostro devastante per il paesaggio, per l’ambiente e per la natura del paese.

“Una precisazione è dovuta – spiega Maurizio Castelnovo, assessore all’Urbanistica – come Amministrazione Comunale non siamo contrari al fotovoltaico o alle forme di energia rinnovabile, tutt’altro. Infatti, ci stiamo muovendo per la realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile sul territorio comunale con il coinvolgimento degli enti e della cittadinanza, ma in questo caso ci troviamo di fronte ad un progetto di dimensioni sconsiderate che distruggerebbe le fasce naturali che, volutamente, circondano il paese. Ricordo a tutti che ben prima che questo progetto venisse in mente a chicchessia, sul Pgt abbiamo voluto tutelare il centro abitato e circondarlo da verde agricolo o dei parchi, così come è sempre stato. Abbiamo richiesto i dovuti pareri e anche Parco del Lura e Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio si sono espressi contrariamente.

“Non è un caso di Nimby (Not in my backyard, testualmente “Non nel mio giardino”, nda) – rimarca l’assessore Christian Caronno – è un caso di distruzione di un patrimonio naturale e agricolo. Non siamo contro le rinnovabili, siamo per un fotovoltaico ragionato e sostenibile ed anche per questo stiamo muovendoci per creare una Cer con un nostro partner mettendo a disposizione lo spazio interno alla vasca volano di corso Italia, un’area nascosta e già occupata da impianti tecnologici. Non permetteremo che una simile anomalia sorga in paese e ci batteremo fino all’ultima possibilità legale per evitarne la realizzazione”.

Conclude la sindaca Nilde Moretti: “Non possiamo permettere in nessun caso la distruzione del nostro patrimonio naturale. A livello burocratico tutta la procedura gravita attraverso Città Metropolitana di Milano, non serve permesso di costruire, non sono previsti oneri e nemmeno ricadute positive sul territorio o scontistica per i residenti sull’energia prodotta, che potrebbe essere rivenduta addirittura all’estero. Ma anche se ci fossero state, non avremmo mai e poi mai svenduto il nostro territorio per una mostruosità simile, che al contrario lo devasterebbe. Confidiamo in un ripensamento, ma siamo pronti ad esplorare ogni strada possibile per cancellare il progetto”.

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