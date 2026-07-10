Groane

SOLARO – L’estate solarese si accende con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Sabato 11 luglio il centro cittadino ospiterà la quindicesima edizione della Notte Bianca “Nessun Dorma”, una serata pensata per offrire occasioni di svago a tutte le età e valorizzare il tessuto commerciale e associativo del paese.

L’evento è organizzato dal Comune di Solaro in collaborazione con Ecolandia Aps, le associazioni del territorio e le attività commerciali. Fin dal tardo pomeriggio le vie e le piazze del centro si trasformeranno in un grande spazio dedicato all’intrattenimento. I visitatori potranno passeggiare tra le bancarelle del mercatino degli hobbisti e dei creativi, conoscere le realtà associative del territorio e fare acquisti nei negozi che contribuiranno ad animare la serata.

Piazza Libertà sarà il cuore della manifestazione con l’area street food, diversi punti ristoro e un dj set che accompagnerà la serata. Per i più piccoli è previsto un percorso gonfiabile con quad elettrici in piazza del Mercato, mentre in piazza Cadorna torneranno i tradizionali “Giochi di una volta”, con omaggi dedicati ai bambini. In programma anche il battesimo della sella con i pony e la presenza delle mascotte dei Minions, disponibili per fotografie e momenti di animazione. Tra i punti ristoro sarà presente anche il Baracca, il bar del Polo di Comunità Regina Elena. Nella piazzetta dell’AggregaGiovani sono previste esibizioni di ginnastica militare e giochi medievali.

Il momento principale della serata è in programma alle 22.30, quando sul palco di Villa Borromeo saliranno i Delirio Musicale Collettivo per il concerto conclusivo della manifestazione.

La Notte Bianca si conferma così un’importante occasione di incontro e socialità, capace ogni anno di richiamare numerosi visitatori e di mettere in rete amministrazione comunale, commercianti, associazioni e volontari, con l’obiettivo di vivere il centro in modo diverso per una sera.

L’Amministrazione comunale invita tutti i partecipanti a rispettare le regole della convivenza civile, utilizzando i cestini pubblici, rispettando le abitazioni private e seguendo le indicazioni sulla viabilità e le chiusure. I bagni pubblici saranno disponibili nel cortile del palazzo comunale di Villa Borromeo.

Per consentire lo svolgimento dell’evento saranno in vigore alcune modifiche alla circolazione. Dalle 16 alle 3 sarà vietato il transito da piazza Cadorna fino all’intersezione con via Manzoni e via Marconi, in vicolo Amizzoni, in via Borromeo d’Adda tra via Mazzini e via Tasso-via San Francesco, in via Ai Campi tra via Dante e via Mazzini e in via San Quirico tra via Verri e via Porta.

Piazza Libertà sarà interessata dal divieto di sosta, fermata e circolazione con rimozione forzata già dalle 13 fino alle 3 per permettere l’allestimento delle attrazioni e dell’area street food. Dalle 15 alle 3 sarà inoltre vietata la sosta e la fermata nelle vie interessate dalla manifestazione, mentre dalle 12 in via Borromeo d’Adda e via Mazzini scatteranno progressivamente i divieti necessari all’allestimento del palco del concerto.

I parcheggi consigliati sono quelli del centro sportivo di corso Berlinguer, lungo la Saronno-Monza in corrispondenza dei supermercati, in via Cavour nell’area del cimitero e in via Drizza davanti alle scuole.

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