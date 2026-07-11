Calcio

MOZZATE – L’Azzurra Locate Mozzate ha scelto la guida tecnica per la stagione 2026-2027. La società ha ufficializzato l’affidamento della panchina della Prima squadra a Fabio Bulzoni, che sarà affiancato nel ruolo di allenatore in seconda da Raffaele Izzo. La coppia torna così a lavorare insieme dopo la positiva esperienza alla guida della formazione Allievi, percorso che aveva evidenziato una buona sintonia sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo umano. Izzo, ex giocatore dell’Azzurra nella scorsa stagione, arriva inoltre all’incarico dopo aver conseguito la Licenza D Figc.

La società ha scelto di puntare su due figure che conoscono già l’ambiente e condividono i valori del club, affidando loro il compito di guidare la squadra nel prossimo campionato. Nel comunicato, l’Azzurra sottolinea come Bulzoni e Izzo siano chiamati ad affrontare la stagione con entusiasmo e ambizione, indipendentemente dalla categoria nella quale la formazione sarà impegnata.

La Prima squadra è reduce da una stagione positiva, conclusa con la qualificazione ai playoff di Terza categoria, e guarda ora al nuovo campionato con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita intrapreso negli ultimi mesi. La società ha infine rivolto ai due tecnici il proprio augurio di buon lavoro in vista dell’inizio della nuova avventura.

11072026