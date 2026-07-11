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CASTELSEPRIO – Un uomo di 50 anni, residente a Castiglione Olona, ha perso la vita nella tarda serata di venerdì in un incidente stradale avvenuto lungo via Provinciale del Tenore, a Castelseprio.

L’allarme è scattato alle 23.19, quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’automobilista ha perso il controllo della vettura, uscita di strada e finita contro un palo. Sul posto sono intervenuti in codice rosso i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, affiancati dai vigili del fuoco e dai carabinieri della Compagnia di Saronno. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per il conducente non è stato possibile fare nulla: il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

I carabinieri stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio vi sono un improvviso malore del conducente oppure un colpo di sonno, ma saranno gli accertamenti in corso a chiarire le cause dello schianto.

(foto archivio; pattuglia dei carabinieri)

11072026