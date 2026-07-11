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CASTIGLIONE OLONA – Lunedì 20 luglio la scenografia naturale del Castello di Monteruzzo abbraccerà il concerto “De André e Guccini: Genova, l’Emilia, l’America”, che vedrà esibirsi sul palco una super band capitanata da Ellade Bandini, batterista di Francesco Guccini e Fabrizio De Andrè (oltre che di tutti i più importanti cantautori italiani) e Juan Carlos Flaco Biondini, chitarrista argentino e compagno di una vita di Guccini.

Una colonna sonora emozionante, con le loro più belle canzoni sempre, tra storie, aneddoti e ricordi; tra Genova, l’Emilia, l’America e il tour sognato e mai realizzato di questi due giganti della musica.

Seconda tappa castiglionese del festival Storie di Cortile”, manifestazione nata dieci anni fa per celebrare la grande musica e la narrazione sul territorio, questo appuntamento segue quello dello scorso 23 giugno dove ad esibirsi in un Portico d’Onore di Palazzo Branda Castiglioni da “tutto esaurito” furono l’attrice e cantante Violante Placido e la storica violinista di Bob Dylan Scarlet Rivera.

Patrocinato dal Comune di Castiglione Olona con la collaborazione di Associazione Musicampus, PomodoroMusic, Pro Loco Castiglione Olona e Castelleventi, lo spettacolo avrà inizio alle 21 al Castello di Monteruzzo. In linea con la filosofia della rassegna, che punta a valorizzare i cortili e le piazze storiche attraverso la condivisione culturale, ad ingresso libero, senza prenotazione e fino ad esaurimento posti.

In caso di maltempo il concerto sarà posticipato al giorno successivo, martedì 21 luglio.

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