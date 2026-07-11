SARONNO – Dopo tre settimane di ricerche è stata recuperata sana e salva la piccola gatta Margherita, ritrovata nella zona di Cascina Ferrara grazie a un lavoro di squadra che ha coinvolto volontari, cittadini e istituzioni.

Il recupero è stato possibile grazie al gruppo Gattare Varesotte, formato da tutor di colonia esperti nella cattura e nel recupero di animali in difficoltà, che ha seguito la vicenda con pazienza attraverso diversi appostamenti fino al momento decisivo.

Fondamentale anche il contributo delle numerose segnalazioni dei cittadini, che hanno permesso di restringere progressivamente l’area in cui l’animale si nascondeva. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai responsabili della scuola dell’infanzia Regina Margherita di Cascina Ferrara e alla polizia locale, dalla quale era partita una delle segnalazioni determinanti per individuare il punto esatto del rifugio della gattina.

Secondo quanto ricostruito dai volontari, Margherita si era nascosta inizialmente nel cortile della scuola dell’infanzia. Successivamente si era spostata nella siepe della piazzetta di fronte al Gazeby e all’asilo, dove è rimasta nascosta fino al recupero.

L’operazione si è conclusa con successo e la piccola Margherita è stata riportata al sicuro, mettendo fine a una ricerca durata tre settimane e seguita con apprensione da chi aveva contribuito alle segnalazioni e dai volontari impegnati nelle operazioni.

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