I più letti di ieri: zone rosse al via, malore in strada e primo intervento con donazione a cuore fermo
11 Luglio 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 10 luglio, l’attenzione dei lettori si è concentrata sull’entrata in vigore delle nuove zone rosse, su un episodio che ha acceso il dibattito sul senso civico dopo un malore in strada, su un importante traguardo sanitario raggiunto dall’ospedale cittadino e sulla presa di posizione contro un grande impianto fotovoltaico previsto su terreni agricoli.
Da ieri sono entrate in vigore le zone rosse, con nuove misure che consentono alle forze dell’ordine di allontanare persone ritenute potenzialmente pericolose da alcune aree individuate come più sensibili per la sicurezza urbana.
Saronno, da oggi attive le zone rosse: cosa sono, dove sono e come funzioneranno
Ha suscitato molte reazioni il racconto di una lettrice che ha assistito a un uomo colto da malore in via Varese: secondo la testimonianza, in pochi si sarebbero fermati a prestare aiuto in attesa dei soccorsi.
Saronno, uomo colto da un malore in via Varese, una lettrice racconta: “Quasi nessuno si è fermato”
Importante risultato per l’ospedale di Saronno, dove è stato eseguito il primo intervento con donazione a cuore fermo grazie all’impiego di un’équipe mobile specializzata, segnando un nuovo traguardo nell’attività di trapianto.
Ospedale Saronno, primo intervento con donazione a cuore fermo con équipe mobile
L’amministrazione comunale di Solaro ha annunciato che si opporrà al progetto di un grande impianto fotovoltaico previsto sui terreni agricoli a sud del paese, ritenendolo incompatibile con la tutela del territorio e del paesaggio.
Solaro, il Comune si opporrà all’ “ecomostro fotovoltaico” che distruggerebbe i campi agricoli a sud”
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09