SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 10 luglio, l’attenzione dei lettori si è concentrata sull’entrata in vigore delle nuove zone rosse, su un episodio che ha acceso il dibattito sul senso civico dopo un malore in strada, su un importante traguardo sanitario raggiunto dall’ospedale cittadino e sulla presa di posizione contro un grande impianto fotovoltaico previsto su terreni agricoli.

Da ieri sono entrate in vigore le zone rosse, con nuove misure che consentono alle forze dell’ordine di allontanare persone ritenute potenzialmente pericolose da alcune aree individuate come più sensibili per la sicurezza urbana.

Ha suscitato molte reazioni il racconto di una lettrice che ha assistito a un uomo colto da malore in via Varese: secondo la testimonianza, in pochi si sarebbero fermati a prestare aiuto in attesa dei soccorsi.

Importante risultato per l’ospedale di Saronno, dove è stato eseguito il primo intervento con donazione a cuore fermo grazie all’impiego di un’équipe mobile specializzata, segnando un nuovo traguardo nell’attività di trapianto.

L’amministrazione comunale di Solaro ha annunciato che si opporrà al progetto di un grande impianto fotovoltaico previsto sui terreni agricoli a sud del paese, ritenendolo incompatibile con la tutela del territorio e del paesaggio.