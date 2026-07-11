Incendio Rodari, il dolore oltre l’incendio: è andata perduta l’intera biblioteca della scuola, ricordi e il lavoro di anni
11 Luglio 2026
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SARONNO – “Può bruciare un’intera biblioteca ma non fermeranno la cultura”. È il messaggio comparso nelle ultime ore sulla recinzione del cantiere della nuova scuola Rodari, dove nella notte tra martedì e mercoledì un incendio ha devastato la palestra dell’edificio ancora in costruzione. Un cartello scritto a mano, semplice ma carico di significato, che racconta meglio di tante parole il sentimento di chi quella scuola la vive ogni giorno.