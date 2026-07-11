L’incendio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato provocato dopo un’intrusione finalizzata al furto di cavi elettrici. Le fiamme hanno interessato la palestra e provocato danni ingenti, rendendo necessario lo sgombero di tutto il materiale rimasto all’interno.

A essere andato perduto non è stato soltanto un insieme di oggetti. Con il rogo sono scomparsi i materiali preparati dagli studenti per le attività didattiche: cartelloni, disegni, quaderni di lavoro, fascicoli, schede didattiche costruite negli anni dalle insegnanti. Strumenti preziosi, frutto di esperienza, tempo e passione, che accompagnavano il percorso educativo dei bambini. Tanto anche il materiale di cancelleria e i giochi.

Tra le perdite più dolorose c’è anche l’intera biblioteca della scuola. Libri scelti e raccolti negli anni, pensati per avvicinare gli alunni alla lettura, oggi non ci sono più. Un patrimonio educativo cancellato in poche ore.

Per le maestre e per i bambini è stato un colpo inatteso. Nelle ultime settimane di scuola avevano preparato tutto in vista del trasloco nella nuova scuola. Materiali ordinati, scatole pronte, ricordi raccolti con cura. Dopo l’incendio, invece, hanno assistito allo svuotamento della palestra, con tutto ciò che restava destinato allo smaltimento per consentire le operazioni di ripristino.

Il cartello apparso sulla recinzione racchiude però anche un messaggio di speranza: “Può bruciare un’intera biblioteca ma non fermeranno la cultura”. È la risposta di una comunità scolastica che, pur colpita duramente, non intende arrendersi.

La biblioteca dovrà essere ricostruita. I materiali didattici saranno da rifare. Molti ricordi resteranno soltanto nella memoria di chi li aveva creati e custoditi. Ma la volontà delle insegnanti di ripartire resta intatta. In queste ore la scuola sta già valutando come ricostruire quanto è stato perduto, con la consapevolezza che libri e schede si possono sostituire, mentre l’impegno educativo e la passione di chi ogni giorno entra in classe non possono essere cancellati da un incendio.

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