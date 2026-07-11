Primo piano

LOCATE VARESINO – Si sono conclusi i lavori di costruzione, realizzati da Ferrovienord, del nuovo sottopasso veicolare e delle opere collegate nella stazione di Locate Varesino. L’apertura della nuova infrastruttura permette l’eliminazione del passaggio a livello di via Alle Valli. Il nuovo sottopasso è stato inaugurato nel corso di un evento, cui hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l’Assessore all’Università, Ricerca, Innovazione di Regione Lombardia Alessandro Fermi, il Presidente di Fnm Andrea Gibelli, il Consigliere delegato di Fnm Fulvio Caradonna, il Presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti e il Sindaco di Locate Varesino Luca Castiglioni.

GLI INTERVENTI – Questo l’elenco completo dei lavori realizzati.

Costruzione di un nuovo sottopasso veicolare con le relative rampe di accesso, in prossimità della stazione di Locate Varesino – Carbonate, senza limitazioni al traffico veicolare e munito di pista ciclopedonale in sede protetta su corsia riservata.

con le relative rampe di accesso, in prossimità della stazione di Locate Varesino – Carbonate, senza limitazioni al traffico veicolare e munito di in sede protetta su corsia riservata. Realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra il nuovo sottopasso e via Piave a sud-ovest e via Marconi a nord-est.

tra il nuovo sottopasso e via Piave a sud-ovest e via Marconi a nord-est. Nuova passarella ciclopedonale di scavalco al torrente Gradaluso in struttura mista acciaio – calcestruzzo

di scavalco al torrente Gradaluso in struttura mista acciaio – calcestruzzo Nuovo parcheggio in sostituzione dell’attuale parcheggio lungo la via Trento e Trieste.

in sostituzione dell’attuale parcheggio lungo la via Trento e Trieste. Manutenzione straordinaria del parcheggio antistante il cimitero di Locate Varesino (pavimentazione carrabile e predisposizione impianti di illuminazione).

FINANZIAMENTI – Il finanziamento complessivo è di 7.871.667,03 euro messi a disposizione da Regione Lombardia tramite il Contratto di Programma con FERROVIENORD.

SECONDA FASE – È in corso di definizione il progetto esecutivo di una nuova opera che costituisce la seconda fase dell’intervento complessivo. Si tratta della realizzazione di un sovrappasso pedonale dotato di ascensori in corrispondenza di via Mazzini. La nuova struttura permetterà la chiusura del passaggio a livello di via Mazzini e avrà l’obiettivo di garantire un attraversamento più agevole ai pedoni della linea ferroviaria. Per questo secondo intervento è previsto un finanziamento di altri 2 milioni di euro.

Controllata al 100% da FNM, FERROVIENORD gestisce in Lombardia 336 chilometri di rete e 125 stazioni dislocate su cinque linee nelle province di Milano, Brescia, Como, Monza e Brianza, Novara e Varese. Sulla rete FERROVIENORD circolano 900 treni e viaggiano 200.000 passeggeri al giorno. Accanto all’attività finalizzata alla circolazione dei treni, FERROVIENORD si occupa della gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, del suo adeguamento, dell’attivazione di nuovi impianti e dell’assistenza ai lavori di potenziamento.

11072026