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SARONNO –Sabato 11 luglio, secondo le previsioni di https://www.3bmeteo.com/meteo/saronno‘>3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con condizioni nel complesso stabili ma con la possibilità di deboli precipitazioni. Sono attesi circa 1 millimetro di pioggia nell’arco della giornata, mentre resta in vigore l’allerta afa per le temperature ancora elevate.

Le temperature oscilleranno tra una minima di 23°C e una massima di 33°C, mantenendo un clima caldo soprattutto nelle ore centrali. I venti saranno deboli per tutta la giornata: al mattino proverranno da nord, mentre nel pomeriggio ruoteranno dai quadranti sud-sudoccidentali. Il cielo presenterà un’alternanza di schiarite e annuvolamenti, con un graduale aumento della nuvolosità verso sera che potrà favorire il passaggio di deboli piogge, senza fenomeni di particolare intensità.

Anche sul resto della Lombardia è previsto un aumento della nuvolosità a causa dell’arrivo di infiltrazioni umide. Sulle basse pianure occidentali il tempo resterà variabile con nubi alternate a schiarite, mentre sulle pianure orientali, nelle aree pedemontane e sulle Prealpi la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare nel corso della giornata fino a favorire deboli piogge in serata. Sulle Orobie e sulle Alpi Retiche i fenomeni potranno presentarsi già dal pomeriggio. Nel complesso la regione vivrà condizioni simili a quelle previste per Saronno, con tempo ancora caldo ma più variabile rispetto ai giorni precedenti.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella https://ilsaronno.it/meteo/‘>sezione meteo.

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