Saronnese

ORIGGIO – Torna la Notte bianca di Origgio, l’appuntamento estivo che sabato 10 luglio, porterà nel centro del paese spettacoli, concerti, intrattenimento e attività dedicate a tutte le età. Per l’occasione i negozi resteranno aperti fino a tarda sera, insieme alle sedi delle associazioni locali.

La manifestazione prenderà il via alle 20 in Corte Fabbrica, dove si alterneranno le esibizioni delle scuole di danza. Sul palco saliranno gli allievi della Emotion Dance School con coreografie di swing, country e latino, l’Associazione Culturale Tango Saronno e Officine del Sole, che proporrà uno spettacolo di danza del ventre.

Dalle 21 il fulcro della festa si sposterà in piazza Immacolata, dove è in programma il concerto della party band I Compagni di Merende, con un repertorio pensato per far cantare e ballare il pubblico. Al Parco Borletti, invece, la serata sarà accompagnata dalla musica dal vivo proposta dal Caffè nel Parco. Non mancheranno le iniziative collaterali. Nel parcheggio di fronte al Parco dell’Infanzia, in via Piantanida, il dj Robson animerà la serata con la selezione musicale de La Plaza de Carlos, mentre alla Baita degli Alpini il Gruppo Alpini di Origgio si occuperà del servizio ristoro.

In via Dante saranno invece organizzati alcuni giochi della tradizione, tra cui il tiro alla fune e la corsa con i sacchi, pensati per coinvolgere adulti e bambini.

Per tutta la serata saranno presenti anche punti ristoro e locali dove fermarsi per mangiare e bere, completando un programma ricco di occasioni di svago e socialità.

(foto archivio)

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