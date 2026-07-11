SARONNO – Due forti esplosioni, a distanza di pochi secondi l’una dall’altra, hanno svegliato i residenti della zona di via Lanino nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 luglio. Erano le 3,57 quando è stato avvertito il primo boato, seguito da una seconda esplosione alle 3,58. Poco dopo sono iniziate a risuonare le sirene dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

Nel mirino dei malviventi è finito il bancomat della filiale Monte dei Paschi di Siena. L’esplosione ha provocato ingenti danni non solo allo sportello automatico ma anche all’ingresso dell’istituto di credito. Distrutti i serramenti, danneggiati il controsoffitto e parte dell’insegna della banca, con detriti sparsi davanti all’edificio.

“Abbiamo sentito due esplosioni fortissime, una dietro l’altra. Pensavamo fosse successo qualcosa di gravissimo”, raccontano alcuni residenti della zona, svegliati di soprassalto nel cuore della notte. Dopo pochi minuti il quartiere è stato raggiunto dalle sirene dei mezzi di emergenza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e le pattuglie di Sicuritalia, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le verifiche. Presenti anche i tecnici incaricati dalla banca per le prime opere di sistemazione e per la messa in sicurezza dell’ingresso.

Le immagini mostrano la violenza dell’esplosione: l’area del bancomat è stata devastata, con calcinacci e frammenti di rivestimento proiettati all’esterno, mentre all’interno risultano danneggiati gli impianti e parte del controsoffitto.

Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica dell’assalto, verificare se i responsabili siano riusciti a impossessarsi del denaro contenuto nello sportello automatico e raccogliere elementi utili all’identificazione della banda, anche attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Non si registrano feriti. L’area è rimasta transennata per consentire i rilievi e gli interventi di messa in sicurezza.