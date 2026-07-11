Softball

SARONNO – Quindicesima giornata di serie A1 di softball con un fine settimana che potrebbe rivelarsi decisivo sia nella corsa ai playoff sia per la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia.

L’Mkf Saronno, attualmente terza in classifica, sarà impegnata oggi sul campo dell’Ares Safety Macerata, fanalino di coda del campionato. Le saronnesi sono chiamate a confermare il buon momento di forma e a conquistare due vittorie importanti per consolidare la propria posizione nella zona playoff e continuare la corsa verso la Final Four di Coppa Italia.

Riflettori puntati anche sulla capolista Quick Mill Bollate, attesa dalla difficile trasferta sul diamante dell’Italposa Forlì, seconda forza del torneo. Si tratta della sfida di cartello del turno, una sorta di antipasto della post season, visto che entrambe le squadre hanno ormai ipotecato la qualificazione ai playoff.

La Rheavendors Caronno Pertusella scenderà invece in campo domenica sul terreno della Lacomes New Bollate, in una sfida particolarmente delicata in chiave playoff. Le caronnesi hanno bisogno di un risultato positivo per restare in corsa nelle ultime giornate della regular season.

Il programma (15ª giornata)

Oggi, sabato 11 luglio

Ore 13: Thunders Castellana-Itas Mutua Rovigo

Ore 14: Mia Office Pianoro-Bertazzoni Collecchio

Ore 17: Italposa Forlì-Quick Mill Bollate

Ore 18: Ares Safety Macerata-Mkf Saronno

Domenica 12 luglio

Ore 16.30: Lacomes New Bollate-Rheavendors Caronno Pertusella

Classifica

Quick Mill Bollate .964 (27 vinte, 1 persa); Italposa Forlì .750; Mkf Saronno .654; Lacomes New Bollate .563; Mia Office Pianoro .533; Rheavendors Caronno Pertusella .464; Thunders Castellana .400; Itas Mutua Rovigo .321; Ares Safety Macerata .233; Bertazzoni Collecchio .143.

(foto archivio: la saronnese Christina Toniolo in azione di gioco)

11072026