Ultimo Repair Cafè prima della pausa estiva: oggi i volontari aiutano a riparare
11 Luglio 2026
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SARONNO – Ultimo appuntamento prima della pausa estiva per il Repair Cafè Saronno. Oggi, sabato 11 luglio, dalle 14.30 alle 18.30, i volontari saranno al Centro sociale Cassina Ferrara, in via Camillo Prampolini 2, per aiutare i cittadini a riparare gratuitamente piccoli oggetti guasti o danneggiati, evitando così di sostituirli.
L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale Il Tassello, punta a ridurre gli sprechi e a dare una seconda vita agli oggetti di uso quotidiano. Chi partecipa può portare ciò che non funziona più e provare a sistemarlo insieme ai volontari, condividendo competenze ed esperienza in un clima di collaborazione.
Quello di oggi è l’ultimo incontro prima della pausa estiva. Il Repair Cafè tornerà poi con nuovi appuntamenti dopo l’estate.
L’invito è rivolto a tutti coloro che hanno un piccolo elettrodomestico, un oggetto o un accessorio che merita un tentativo di riparazione anziché finire tra i rifiuti.
Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo [email protected] oppure consultare il sito tassello.org.
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