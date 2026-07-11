SARONNO – “Da ieri a Saronno sono entrate in vigore le cosiddette “Zone Rosse”. Un provvedimento che certifica, nero su bianco, ciò che la Lega denuncia da anni: il problema della sicurezza in città non era una fantasia, non era una percezione alterata, non era propaganda. Era ed è una realtà con cui cittadini, commercianti e famiglie convivono quotidianamente”.

Inizia così la nota di Claudio Sala esponente della Lega di Saronno in merito al tema sicurezza a Saronno.

Per anni la Lega è stata attaccata dalle amministrazioni di sinistra che si sono succedute alla guida della città. Ogni nostra denuncia veniva liquidata come allarmismo, ogni proposta veniva bollata come strumentale, ogni richiesta di maggiori controlli veniva descritta come “terrorismo mediatico”. Si preferiva minimizzare, negare l’evidenza e accusare chi chiedeva più sicurezza piuttosto che affrontare il problema.

Oggi, però, sono proprio le istituzioni a introdurre uno strumento straordinario come le Zone Rosse. Una decisione che rappresenta una clamorosa smentita di tutte le narrazioni con cui la sinistra ha cercato per anni di nascondere la realtà. Se oggi si ritiene necessario limitare l’accesso a determinate aree e rafforzare i controlli, significa che l’emergenza esiste eccome.

La Lega non gioisce davanti a questa situazione. Avremmo preferito essere smentiti dai fatti e vedere una Saronno sicura e vivibile. Purtroppo è accaduto l’esatto contrario: gli anni delle sottovalutazioni, delle giustificazioni ideologiche e dell’inerzia amministrativa hanno lasciato il segno.

Le Zone Rosse possono rappresentare un primo passo, ma non bastano. Servono una presenza costante delle forze dell’ordine, tolleranza zero verso degrado e criminalità, investimenti sulla Polizia Locale e una precisa volontà politica di rimettere al centro il diritto dei cittadini onesti a vivere serenamente la propria città.

Chi per anni ci ha accusato di inventare un problema oggi è costretto, dai fatti, a fare ciò che la Lega chiedeva da tempo. Sarebbe il minimo avere l’onestà intellettuale di ammettere di aver sbagliato.

Perché la sicurezza non è mai stata uno slogan elettorale: era una richiesta dei cittadini che la sinistra ha scelto di ignorare. E oggi sono proprio i provvedimenti adottati dalle istituzioni a certificare che la Lega aveva ragione. La realtà, prima o poi, presenta sempre il conto. E chi ha perso anni preziosi negando l’evidenza porta una responsabilità politica che i saronnesi difficilmente dimenticheranno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09