Assalto al bancomat, Ciceroni: “Basta minimizzare il problema sicurezza”
12 Luglio 2026
SARONNO – Dopo l’assalto al bancomat della banca di via Lanino, avvenuto nelle prime ore di sabato 11 luglio, arriva anche la presa di posizione della consigliera comunale di Obiettivo Saronno, Novella Ciceroni. Il commento è stato pubblicato sulla sua pagina Facebook poche ore dopo il blitz che ha svegliato numerosi residenti con due forti esplosioni.
Nel suo intervento, Ciceroni richiama l’attenzione sulla situazione del quartiere Retrostazione, già più volte al centro del dibattito cittadino sul tema della sicurezza.”Svegliarsi nella notte con due esplosioni, una dopo l’altra, per far saltare il bancomat della banca in via Lanino. La seconda volta in poco tempo. Questo è diventato il Retrostazione di Saronno. Invivibile e inaccettabile” scrive la consigliera.
Ciceroni si rivolge quindi all’Amministrazione comunale, chiedendo un cambio di passo sul fronte della sicurezza: “Quando ci si metterà a coinvolgere le forze dell’ordine per organizzare un presidio fatto come si deve? Oppure dobbiamo ancora sentire consiglieri e assessori che minimizzano? E un’Amministrazione che dichiara pubblicamente di non volere l’esercito a Saronno?”.
Nel finale del post, la consigliera ribadisce la propria posizione sulla presenza dei militari in città: “Siamo arrivati a un punto in cui l’esercito è necessario a Saronno e i cittadini non solo lo vogliono ma lo pretendono. Mettetevelo bene in testa”.
L’intervento si inserisce nel dibattito politico seguito all’assalto al bancomat di via Lanino, dove ignoti hanno fatto esplodere lo sportello automatico provocando ingenti danni ai locali della banca. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri.
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