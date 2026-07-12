Basket

SARONNO – Si chiude con un successo l’ultima uscita stagionale dell’Under 17 della Robur Basket Saronno, che ha conquistato il primo posto alla prima edizione del Next Step Tournament, manifestazione organizzata nei giorni scorsi dalla storica società Forti e Liberi Monza. La formazione saronnese ha saputo imporsi nel torneo, tornando a casa con il trofeo al termine di un’esperienza che il club ha definito particolarmente positiva sia sotto il profilo sportivo sia da quello della crescita dei ragazzi.

A guidare la squadra è stato coach Lele Camorani, affiancato da Luca Meazzo, nuovo allenatore della Robur per la prossima stagione.

La società ha voluto congratularsi con lo staff tecnico e con tutti gli atleti per il risultato ottenuto e per il percorso compiuto nel corso della manifestazione, conclusa con il successo finale nella prima edizione del torneo monzese.

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12072026