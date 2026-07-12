Groane

GROANE – Prosegue il ciclo di incontri pubblici promosso dal parco delle Groane e della Brughiera Briantea per far conoscere sempre più da vicino il patrimonio ambientale del territorio e le opportunità di volontariato offerte ai cittadini. Dopo la tappa di marzo a Cantù, il tour informativo farà ora tappa a Mariano Comense. L’appuntamento è in programma venerdì 10 luglio alle 21 nella sala civica di piazza Roma 52. Una serata aperta a tutti per scoprire la storia, le attività e gli strumenti con cui il Parco tutela e valorizza boschi, aree naturali e biodiversità.

Il parco delle Groane e della Brughiera Briantea rappresenta oggi una delle più vaste aree protette della Lombardia. Nato oltre cinquant’anni fa nelle Groane, ha assunto l’attuale configurazione nel 2019 con l’integrazione del Plis (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) della Brughiera Briantea e della Riserva Naturale Fontana del Guercio. Oggi coinvolge 29 comuni tra la Città Metropolitana di Milano e le Province di Monza e Brianza e Como, estendendosi su circa 7.700 ettari, una superficie che equivale su per giù a 11mila campi da calcio.

L’incontro sarà aperto dai saluti del sindaco di Mariano Comense Giovanni Alberti e dell’assessore all’Ambiente ed ecologia Loredana Testini. Il presidente del parco Claudio Meroni illustrerà le finalità dell’iniziativa, mentre il direttore generale Attilio Fiore presenterà identità, competenze e attività dell’ente.

Un approfondimento sarà dedicato alla gestione e alla tutela dei boschi. Mauro Botta, responsabile dell’Area tecnica del parco, illustrerà il Piano di Indirizzo Forestale e le regole che disciplinano gli interventi di taglio e manutenzione forestale.

Tra gli obiettivi della serata vi è anche quello di coinvolgere nuovi volontari nelle Guardie Ecologiche Volontarie (Gev), figure essenziali per la tutela dell’ambiente e la promozione della cultura ecologica. Le Gev dedicano gratuitamente parte del proprio tempo alla vigilanza ambientale, all’educazione delle giovani generazioni e alla sensibilizzazione dei cittadini, contribuendo concretamente alla salvaguardia del patrimonio naturale del Parco. Proprio per rafforzare questo importante presidio sul territorio, il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea ha in programma di organizzare, prima dell’autunno, un nuovo corso di formazione rivolto a coloro che desiderano intraprendere il percorso per diventare Guardie Ecologiche Volontarie.

La serata si concluderà con uno spazio dedicato alle domande e al confronto con il pubblico. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

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