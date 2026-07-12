Saronnese

ORIGGIO – L’autrice Stefania Franzoni torna con un nuovo racconto ambientato nel mondo di Alfanira, “Il Regno delle Frasi Spezzate”; si tratta di una nuova avventura per Riccardo e Aurora. I protagonisti, la cui storia è già stata introdotta nel primo libro della saga, attraverseranno un regno in cui le parole si spezzano, si perdono o restano nascoste, affrontando prove legate alla paura di sbagliare, alle difficoltà nell’esprimersi e all’importanza di sentirsi ascoltati.

“Ho scritto questo secondo libro perché sentivo che Alfanira avesse ancora qualcosa da raccontare. Mi sono ispirata soprattutto al mio lavoro quotidiano con bambini e ragazzi, ai loro diversi modi di apprendere e comunicare e alla fatica che, a volte, può esserci dietro una parola, una lettura o un pensiero che non riesce a uscire come si vorrebbe”, così spiega l’autrice origgese.

Rivolto ad un pubblico in età scolare, perlopiù ragazzi e ragazze dai 9 ai 14 anni, il libro vuole normalizzare uno dei disturbi specifici dell’apprendimento più comuni, con cui moltissimi bambini e ragazzi convivono negli anni scolastici, non senza incomprensioni e difficoltà. L’autrice: “Attraverso una storia fantasy e d’avventura ho voluto raccontare un messaggio semplice: le parole non devono essere perfette per avere valore e ognuno deve poter trovare il proprio modo e il proprio tempo per esprimersi”.

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