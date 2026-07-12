I più letti di ieri: assalto al bancomat, incendio alla Rodari e zone rosse
12 Luglio 2026
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SARONNO – Le notizie più lette di ieri, sabato 11 luglio, raccontano una giornata segnata dalla cronaca e dall’attualità locale: dall’assalto al bancomat con esplosivo all’incendio della scuola Rodari, fino al dibattito sulle zone rosse. Spazio anche alla promessa di far rinascere la scuola entro settembre e al lieto fine per una gattina ritrovata dopo settimane di ricerche.
Ha destato grande attenzione l’assalto al bancomat avvenuto nella notte, con due esplosioni che hanno svegliato i residenti. Le immagini scattate subito dopo il blitz mostrano i danni provocati dall’azione dei malviventi.
Saronno, due esplosioni per l’assalto al bancomat: le foto degli attimi dopo il blitz
Dopo l’incendio che ha colpito la scuola Rodari, l’Amministrazione comunale ha fatto il punto sulla situazione, quantificando i danni in circa 500 mila euro e illustrando i primi passi per il ripristino della struttura.
Incendio Rodari, l’Amministrazione rompe il silenzio: “Danni per 500 mila euro”.
Davanti alla scuola ferita è arrivata anche la promessa di riportare l’edificio alla piena funzionalità entro settembre. Un messaggio di fiducia rivolto a famiglie, studenti e personale scolastico.
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Ha acceso il confronto politico anche il tema delle zone rosse: secondo la Lega, il provvedimento confermerebbe l’esistenza di un problema sicurezza che, sostiene il partito, non può più essere considerato una semplice percezione.
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Tra le notizie più apprezzate anche il salvataggio di una gattina smarrita in una cascina e ritrovata dopo tre settimane grazie all’impegno delle volontarie, che hanno portato a termine con successo una lunga e paziente ricerca.
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