SARONNO – Le notizie più lette di ieri, sabato 11 luglio, raccontano una giornata segnata dalla cronaca e dall’attualità locale: dall’assalto al bancomat con esplosivo all’incendio della scuola Rodari, fino al dibattito sulle zone rosse. Spazio anche alla promessa di far rinascere la scuola entro settembre e al lieto fine per una gattina ritrovata dopo settimane di ricerche.

Ha destato grande attenzione l’assalto al bancomat avvenuto nella notte, con due esplosioni che hanno svegliato i residenti. Le immagini scattate subito dopo il blitz mostrano i danni provocati dall’azione dei malviventi.

Dopo l’incendio che ha colpito la scuola Rodari, l’Amministrazione comunale ha fatto il punto sulla situazione, quantificando i danni in circa 500 mila euro e illustrando i primi passi per il ripristino della struttura.

Davanti alla scuola ferita è arrivata anche la promessa di riportare l’edificio alla piena funzionalità entro settembre. Un messaggio di fiducia rivolto a famiglie, studenti e personale scolastico.

Ha acceso il confronto politico anche il tema delle zone rosse: secondo la Lega, il provvedimento confermerebbe l’esistenza di un problema sicurezza che, sostiene il partito, non può più essere considerato una semplice percezione.

Tra le notizie più apprezzate anche il salvataggio di una gattina smarrita in una cascina e ritrovata dopo tre settimane grazie all’impegno delle volontarie, che hanno portato a termine con successo una lunga e paziente ricerca.