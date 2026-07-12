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SARONNO – Domenica 12 luglio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi e nessuna precipitazione prevista. L’elemento di maggiore rilievo resta l’allerta afa, favorita dalla presenza dell’alta pressione che continuerà a interessare il territorio.

Le temperature saranno ancora elevate, con una minima di 20°C e una massima di 32°C, garantendo un clima caldo soprattutto nelle ore centrali della giornata. I venti soffieranno deboli da est al mattino, per poi disporsi da sud-sudovest con intensità moderata nel pomeriggio. Il sole sarà protagonista per gran parte della giornata, con condizioni favorevoli per le attività all’aperto, pur con la raccomandazione di limitare l’esposizione nelle ore più calde a causa dell’afa.

Anche nel resto della Lombardia il campo di alta pressione assicurerà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Sulle basse pianure occidentali e orientali, nelle aree pedemontane e sulle Prealpi occidentali prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Sulle Orobie e sulle Prealpi orientali si osserverà un graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio, mentre sulle Alpi Retiche il tempo resterà generalmente stabile con qualche addensamento nelle ore serali. Nel complesso, la situazione meteorologica sarà molto simile a quella prevista per Saronno, con sole prevalente e caldo diffuso su gran parte della regione.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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