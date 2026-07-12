Comasco

ROVELLO PORRO – L’associazione artistico-culturale Helianto si conferma uno dei motori culturali più dinamici e longevi del territorio. Presente da oltre ventun anni con l’obiettivo di promuovere iniziative legate al mondo della cultura a trecentosessanta gradi, il gruppo ha saputo dare continuità, nel corso del tempo, a un intenso percorso artistico. Questa longeva attività ha permesso di costruire solidi rapporti con centinaia di pittori, fotografi, poeti, scrittori e musicisti, grazie anche a una fitta rete di collaborazioni con amministrazioni comunali, enti culturali e associazioni locali.

Lultima stagione si è rivelata particolarmente intensa e ricca di appuntamenti di altissimo livello: il sipario si è alzato a settembre 2025 con la suggestiva mostra di Antonella Casazza, per poi proseguire con la prestigiosa rassegna artistica “Art Foyer“, realizzata in sinergia con il teatro Giuditta Pasta. Tra i momenti più significativi dell’anno spiccano i due incontri (svoltisi a Lomazzo e a Saronno) con la celebre sociolinguista Vera Gheno e la presentazione del libro “Il calcio del figlio” di Wu Ming 4, un evento nato dalla collaborazione con l’associazione saronnese Il Tassello.

L’eclettismo di Helianto si è espresso anche attraverso la partecipazione a manifestazioni di ampio respiro, come il festival di poesia “Giorni DiVersi” e il Festival Fotografico Europeo. Non sono mancati i momenti di profonda riflessione sociale e solidale, tra cui la “Camminata contro la violenza“, organizzata insieme all’associazione rovellese “Genitori in Gioco”, la proposta teatrale “In bocca al lupo“, sentito omaggio allo scrittore Stefano Benni, e l’emozionante mostra internazionale “Heart of Gaza“, che ha portato all’attenzione del pubblico i disegni dei bambini e dei ragazzi della Striscia di Gaza.

A coronare questo ricco percorso si aggiunge il successo di due concorsi letterari ormai consolidati a livello nazionale: il premio “Daniela Cairoli“, dedicato alla poesia, e “La Lingua del Girasole“, riservato agli aforismi.

La stagione si concluderà idealmente a fine luglio con la nuova mostra pittorica di Gianluigi Alberio, in programma al Centro Civico di Rovello Porro. Un finale di spessore che non rappresenta affatto un punto di arrivo: in attesa della futura programmazione, l’avventura di Helianto continua con numerose novità già in cantiere per la nuova stagione.

(foto d’archivio)

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