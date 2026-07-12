Città

SARONNO – “Una passeggiata nel quartiere per vedere con i propri occhi il degrado del retrostazione”. È il resoconto di un gruppo di residenti che, nel pomeriggio di giovedì, ha incontrato la sindaca Ilaria Pagani e alcuni componenti della sua squadra di governo per mostrare direttamente le criticità della zona.

L’iniziativa, spiegano i cittadini, è nata grazie alla collaborazione di uno dei partiti della maggioranza. “La sindaca si è resa subito disponibile ad incontrarci a distanza di soli due giorni”, raccontano.

Durante il sopralluogo i residenti hanno accompagnato la prima cittadina lungo le vie del quartiere, indicando le situazioni che, a loro giudizio, rendono difficile la vita quotidiana nella zona. Dalla passeggiata è nato anche un confronto durante il quale sono state illustrate problematiche, idee e possibili proposte per migliorare il quartiere.

“È stata una passeggiata e una chiacchierata dove abbiamo elencato le varie problematiche e le abbiamo mostrate ai presenti. Un dibattito costruttivo con tante idee e proposte. Uno scambio di opinioni sano, con una sindaca che si è rivelata molto umana e pronta ad ascoltare”, spiegano i residenti.

L’auspicio del gruppo è che all’incontro seguano interventi concreti. “Speriamo che vengano messe in campo azioni mirate al miglioramento della situazione, che oggi riteniamo invivibile. Ringraziamo tutti i partecipanti e aspettiamo che le cose cambino, nutrendo nel frattempo una grande fiducia nelle istituzioni”.

La nota è firmata dai residenti Andrea Chiusolo, Marina Nisi e Andrea Ceriani, che hanno voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento alla sindaca per la disponibilità dimostrata durante l’incontro.

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