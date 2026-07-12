Comasco

ROVELLO PORRO – Dal 12 al 21 luglio la comunità di Rovello Porro rinnova l’appuntamento con la Festa della Madonna del Carmine, una delle ricorrenze più sentite del paese, legata da secoli alla devozione per la Beata Vergine. La manifestazione, organizzata dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, unisce il programma religioso ad alcuni momenti di convivialità e raccolta fondi a sostegno delle attività parrocchiali.

L’apertura della festa sarà affidata, come da tradizione, alla collocazione della statua della Madonna sul baldacchino, seguita dalla risottata conviviale in via Madonna e da un momento musicale. Per tutta la durata della manifestazione sono previste messe quotidiane, vespri solenni e processioni, con il momento centrale rappresentato dalla festa liturgica del 16 luglio.

L’edizione di quest’anno assume un significato particolare anche per la comunità parrocchiale, che festeggerà gli anniversari di ordinazione di alcuni sacerdoti, sottolineando il forte legame tra i presbiteri e il paese.

Durante la festa saranno inoltre attivi il banco di beneficenza e la lotteria, il cui ricavato contribuirà a sostenere le iniziative della parrocchia.

Il programma

Domenica 12 luglio

18: Santa Messa in santuario e collocazione della statua della Madonna sul “baldacchino”, celebrata da don Maurizio Restelli.

A seguire risottata conviviale in via Madonna con musica dal vivo. Iscrizioni in segreteria parrocchiale (entro il 5 luglio).

Lunedì 13 luglio

21: Santa messa.

Martedì 14 luglio

21: Santa messa.

Mercoledì 15 luglio

21: Santa messa.

Giovedì 16 luglio – Festa liturgica della Beata Vergine del Carmine

9: Santa messa.

21: Santa messa solenne celebrata da don Angelo Cavenago, parroco di Caronno Pertusella e seminarista a Rovello Porro negli anni 2002 e 2003.

Venerdì 17 luglio

21: Santa messa.

Sabato 18 luglio

17.45: Primi vespri solenni.

18: Santa messa vigiliare.

Domenica 19 luglio

7, 8 e 18: Sante messe.

10: Santa messa solenne celebrata da don Maurizio Corbetta.

20.30: Secondi vespri e processione guidata da don Maurizio Corbetta.

Lunedì 20 luglio

7 e 18: Sante messe.

10: Santa messa solenne celebrata da don Carlo Premoli.

16.30: Benedizione dei bambini.

20.30: Imposizione dello scapolare e processione.

Martedì 21 luglio

20.30: Santa messa con riposizione della statua, celebrata da don Pasquale Scicolone.

Tutte le celebrazioni si svolgeranno nel santuario.

In occasione della festa saranno ricordati anche gli anniversari sacerdotali di don Angelo Cavenago (20 anni), don Maurizio Corbetta (45 anni) e don Carlo Premoli (50 anni). Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti della lotteria e sottoscrivere i premi al banco di beneficenza.

(foto archivio: la celebrazione della messa per la Madonna del Carmine)

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