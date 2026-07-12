Città

SARONNO – Una chiesa dei Santi Pietro e Paolo partecipata e raccolta ha accolto giovedì 9 luglio l’ultima tappa di “E… State con Me 2026”, il ciclo di serate itineranti di evangelizzazione e adorazione eucaristica promosso dal Rinnovamento nello Spirito Santo della Zona pastorale IV della Diocesi di Milano.

Fin dall’inizio della serata numerosi fedeli hanno raggiunto la chiesa della Comunità pastorale Crocifisso risorto per vivere un momento di preghiera e riflessione. Molti hanno scritto su un foglietto la propria intenzione di preghiera, hanno acceso un lumino davanti all’altare e si sono fermati in silenzio, seduti o in ginocchio, affidando pensieri, speranze e preoccupazioni in un clima di grande raccoglimento.

La partecipazione è stata significativa e ha coinvolto persone di età diverse, unite dalla volontà di concedersi uno spazio di spiritualità nel cuore dell’estate. Canti, momenti di meditazione e l’adorazione eucaristica hanno accompagnato l’incontro fino al termine della serata.

All’esterno, nel centro cittadino, erano in programma gli spettacoli del festival Rêverie. Due appuntamenti molto diversi tra loro hanno così condiviso la stessa serata saronnese. All’interno della Prepositurale decine di persone hanno scelto una dimensione diversa, quella del silenzio e della preghiera.

Per molti è stata l’occasione di ritagliarsi un tempo lontano dall’ansia e dalla frenesia della quotidianità, riscoprendo il valore del raccoglimento e dell’ascolto interiore. La serata di Saronno ha concluso il calendario 2026 di “E… State con Me”, che nelle settimane precedenti aveva fatto tappa a Magenta, Busto Arsizio e Legnano, confermando anche nell’ultimo appuntamento una partecipazione numerosa e sentita.

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