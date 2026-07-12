SARONNO – Attimi di apprensione ieri sera, sabato 11 luglio, in centro città al termine degli appuntamenti del festival Reverie, quando un uomo di 71 anni è rimasto coinvolto in una caduta in piazza Libertà, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

L’allarme è scattato alle 22.57. In pochi minuti la piazza, ancora frequentata dalle persone che stavano lasciando gli spettacoli della serata, ha visto arrivare un’ambulanza e un’automedica. Molti presenti si sono fermati per seguire le operazioni di soccorso, mentre gli agenti della polizia locale hanno gestito la situazione, creando lo spazio necessario ai sanitari per prestare assistenza all’anziano in sicurezza e consentendo il regolare deflusso del pubblico.

Secondo i dati dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, l’uomo, un 71enne, è stato soccorso in codice giallo. Dopo le prime cure ricevute sul posto è stato trasportato, sempre in codice verde, all’ospedale di Saronno, dove è giunto alle 23.51 per gli accertamenti del caso.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i numerosi cittadini ancora presenti nel centro storico dopo la conclusione degli eventi del festival, ma le operazioni di soccorso si sono svolte rapidamente grazie al coordinamento tra il personale sanitario e la polizia locale.

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