Softball

SARONNO – Fine settimana positivo per la Mkf Saronno, che torna dalla trasferta di Macerata con due vittorie e consolida il terzo posto nel campionato di serie A1 di softball. La Rheavendors Caronno Pertusella, invece, strappa un pareggio sul campo del Lacomes New Bollate, un risultato che lascia ormai ridotte le speranze di raggiungere la zona playoff.

La formazione nerazzurra ha dovuto faticare soprattutto in gara 1, dove le marchigiane si sono portate subito avanti di tre punti nel primo inning. L’Mkf ha però reagito con carattere, recuperando lo svantaggio e completando la rimonta al sesto inning, imponendosi 4-3.

Molto più netta la seconda sfida. Le nerazzurre hanno indirizzato subito l’incontro con due punti nella prima ripresa, per poi allungare definitivamente con cinque segnature nel terzo inning e altre quattro nel quinto, chiudendo con un eloquente 11-0. Da segnalare le 13 battute valide, il fuoricampo di Sara De Luca e il no hitter in cinque riprese firmato dalla lanciatrice Elizabeth Avery, assoluta protagonista nel cerchio.

Nel posticipo domenicale la Rheavendors Caronno Pertusella ha invece diviso la posta con il Lacomes New Bollate. Le caronnesi sono state sconfitte di misura 3-2 nella prima partita, per poi riscattarsi in gara 2 con un convincente 3-0. Un pareggio che permette a New Bollate di restare davanti nella corsa ai playoff, mentre per la formazione di Caronno l’obiettivo della post season appare sempre più difficile.

In vetta alla classifica resta invariata la situazione dopo il doppio confronto tra Quick Mill Bollate e Italposa Forlì, concluso con una vittoria per parte.

Serie A1, i risultati della 15ª giornata

Sabato

Thunders Castellana-Itas Mutua Rovigo 5-4, 15-0

Mia Office Pianoro-Bertazzoni Collecchio 8-2, 4-0

Italposa Forlì-Quick Mill Bollate 4-5, 4-3

Macerata-Mkf Saronno 3-4, 0-11

Domenica

Lacomes New Bollate-Rheavendors Caronno Pertusella 3-2, 0-3

La classifica

Quick Mill Bollate .933 (28 vittorie, 2 sconfitte)

Italposa Forlì .733

Mkf Saronno .679

Mia Office Pianoro .563

Lacomes New Bollate .559

Rheavendors Caronno Pertusella .467

Thunders Castellana .438

Itas Mutua Rovigo .300

Macerata .219

Bertazzoni Collecchio .133

(foto Fibs: Sara De Luca del Saronno)

12072026