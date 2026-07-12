Teva, confermato il ricorso agli ammortizzatori sociali per gli esuberi di Caronno Pertusella
12 Luglio 2026
CARONNO PERTUSELLA – Prosegue il confronto sul piano di ridimensionamento annunciato da Teva, colosso farmaceutico israeliano. Nell’incontro che si è svolto mercoledì al ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato confermato l’utilizzo degli ammortizzatori sociali per accompagnare la cessazione delle attività negli stabilimenti di Rho, in via Terruggia, e di Caronno Pertusella e Santhìa.
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