Al tavolo romano hanno preso parte le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, insieme ai rappresentanti della Regione Lombardia e del Piemonte e ai vertici aziendali. Nel corso della riunione i sindacati hanno contestato il piano di ridimensionamento presentato dal gruppo farmaceutico israeliano, tra i principali produttori mondiali di farmaci equivalenti, facendo presente che il bilancio del gruppo continua a registrare risultati positivi anche nel 2025, con un incremento del fatturato.

Durante l’incontro è stata inoltre ribadita al ministero la richiesta di mettere in campo strumenti e risorse per salvaguardare la produzione e l’occupazione nei due siti interessati dalla vertenza.

La trattativa proseguirà mercoledì a Milano, nella sede di Assolombarda, dove è previsto un nuovo confronto sul futuro degli stabilimenti. Il successivo appuntamento al Ministero è invece fissato per il 30 settembre.